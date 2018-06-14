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14.06.2018, 13:45

Европарламент принял резолюцию по Олегу Сенцову

Европарламент принял резолюцию по Олегу Сенцову - Фото
Фото: пресс-служба Европарламента

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к освобождению политзаключенного украинца

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Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал немедленно освободить украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова. Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

За проголосовали 455 европарламентариев, против - 106. 

В документе также есть требование освободить всех политзаключенных.

Для Сенцова евродепутаты требуют от России обеспечить медицинскую помощь и соблюдать медицинскую этику, в частнотсти, не применять принудительное кормление. 

Сегодня 32-й день голодовки украинца Олега Сенцова в российской тюрьме. 

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14 июня исполняется ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.

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Теги: резолюция, Олег Сенцов, Европейский парламент
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