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05.07.2018, 15:32

Европарламент утвердил новые правила въезда в шенген: подробности

Европарламент утвердил новые правила въезда в шенген: подробности - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Заполнить онлайн форму, заплатить 7 евро раз в три года - таков безвизовый режим с 2021 года

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Сегодня Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в шенгенскую зону. Об этом сообщает сайт ЕП.

Согласно сообщению, граждане стран, которые не являются членами ЕС и освобождены от визовых требований, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС согласно новым правилам.

"Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны будут заполнить электронную форму до своего путешествия и внести личные данные (имя, фамилию дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, указать европейскую страну первого въезда", - говорится на сайте ЕП.

Авторизация для путешествий будет стоить семь евро.  Бесплатно будет для туристов в возрасте до 18 лет и лиц старше 70 лет. Она будет действительна три года или до окончания срока проездного документа.

Заявитель обязан будет информировать власти о любых приговорах за уголовные преступления (терроризм, сексуальная эксплуатация детей, торговля людьми или наркотиками, убийства и изнасилования), пребывании в конкретных зонах войны или конфликтах, админрешениях, которые предусматривают выезд из страны в течение последних 10 лет.

Отмечается, что новая система начнет работать в 2021 году.

Она позволит проводить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

2 мая 2018 года послы ЕС предложили заполнять специальную анкету онлайн перед поездкой в шенгенскую зону

 

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Теги: ЕС, правила, безвиз, шенген
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