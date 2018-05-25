Европейская киноакадемия требует от РФ освободить Сенцова

Сенцов Олег Фото: скриншот Радио Свобода

commenthover

В киноакадемии отметили, что сегодня - 12 день бессрочной голодовки Сенцова, в которой он, по словам его адвоката, готов дойти до самого конца

Реклама

Реклама

Европейская киноакадемия требует от власти России "немедленно и безоговорочно" освободить украинского режиссера Олега Сенцова. О этом говорится в заявлении организации.

В киноакадемии отметили, что сегодня - 12 день бессрочной голодовки Сенцова, в которой он, по словам адвоката Дмитрия Динзе, готов дойти до самого конца, если его требования не будут удовлетворены.

Там напомнили, что Amnesty International назвала суд над Сенцовым, который приговорил его к 20 годам лишения свободы, «несправедливым судебным разбирательством в военном суде».

"Мы глубоко обеспокоены, поэтому еще раз просим обеспечить его безопасность и освободить его немедленно и безоговорочно!" – сказано в заявлении.

Подписанты просят всех обращаться к представителям российской власти и "просить сделать все возможное для освобождения Олега Сенцова".

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.