Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.05.2018, 16:40

Европейская киноакадемия требует от РФ освободить Сенцова

Европейская киноакадемия требует от РФ освободить Сенцова - Фото
Сенцов Олег Фото: скриншот Радио Свобода

В киноакадемии отметили, что сегодня - 12 день бессрочной голодовки Сенцова, в которой он, по словам его адвоката, готов дойти до самого конца

Реклама
Реклама

Европейская киноакадемия требует от власти России "немедленно и безоговорочно" освободить украинского режиссера Олега Сенцова. О этом говорится в заявлении организации.

В киноакадемии отметили, что сегодня - 12 день бессрочной голодовки Сенцова, в которой он, по словам адвоката Дмитрия Динзе, готов дойти до самого конца, если его требования не будут удовлетворены.

Там напомнили, что Amnesty International назвала суд над Сенцовым, который приговорил его к 20 годам лишения свободы, «несправедливым судебным разбирательством в военном суде».

"Мы глубоко обеспокоены, поэтому еще раз просим обеспечить его безопасность и освободить его немедленно и безоговорочно!" – сказано в заявлении.

Подписанты просят всех обращаться к представителям российской власти и "просить сделать все возможное для освобождения Олега Сенцова".

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 25.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: голодовка, заявление, Олег Сенцов, европейская киноакадемия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Вышел тизер боевика "Позивний Бандерас" о разведчике сил АТО
Культура Вышел тизер боевика "Позивний Бандерас" о разведчике сил АТО
Джонсон: Россия должна ответить за уничтожение МН17
Политика Джонсон: Россия должна ответить за уничтожение МН17
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 