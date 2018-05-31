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31.05.2018, 21:04

Facebook отключил аккаунт Нацкорпуса

Facebook отключил аккаунт Нацкорпуса - Фото
Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий Фото: nationalcorps.org

В партии говорят, причина - в фотографиях полка Азов

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Администрация Facebook удалила ряд постов на официальной странице партии Национальный корпус и отключила аккаунт. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Там уточнили, что были удалены фотографии с торжественных мероприятий по случаю 4 годовщины создания полка Национальной гвардии Азов.

В партии говорят, что изучили претензии Facebook, однако считают, что удаленные фотографии не нарушают правила соцсети. Нацкорпус опубликовал скриншот удаленных снимков.

"На всех четырех фотографиях изображен официальный логотип полка «Азов», который был официально зарегистрирован в органах юстиции Украины и всегда используется во время торжественных мероприятий и каких-либо других событий, а также заданий, поставленных полку руководством Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В партии обратили внимание, что офис Facebook восточноевропейского региона находится в Москве – "на территории враждебной сегодня к Украине Российской Федерации".

"Мы считаем такие действия модераторов заангажированными и шовинистическими. Эти действия выглядят, как подыгрывание в гибридной войне украинским врагам", - говорится в сообщении.

Нацкорпус призвал администрацию Facebook возобновить работу аккаунта.

В федеральном бюджете США на 2018 г запрещается оказание какой-либо помощи спецподразделению Азов, так как американские конгрессмены считают подразделение "неонацистским". Член палаты представителей Ро Ханна, объясняя запрет финансирования Азова, заявил, что "идея превосходства белой расы и неонацисты являются неприемлемыми, и им нет места в нашем мире".

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Теги: facebook, Азов, нацкорпус, аккаунт, пост
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