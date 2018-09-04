Филатов: Горсовет Днепра не будет запрещать российские песни

Борис Филатов

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По словам мэра, такое решение, если даже оно будет принято, невозможно выполнить

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Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что горсовет не примет решение о запрете публичного воспроизведения композиций, исполнители которых поддержали агрессию РФ против Украины. Об этом Филатов написал в Facebook.

По его словам, такое решение, если даже оно будет принято, невозможно выполнить.

"Ставлю в известность, что на сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов решений. Даже самых безумных. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Мы сражаемся за свободу и счастье своей страны. Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать. Быть гражданином или потенциальным коллаборантом", - написал Филатов.

На официальном сайте городского совета Днепра опубликован проект решения о запрете публичного воспроизведения российских композиций, исполнители которых поддержали агрессию РФ против Украины.