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13.08.2018, 23:39

Финляндия - России: Освободите украинских заключенных

Финляндия - России: Освободите украинских заключенных - Фото
Фото: пресс-служба правительства Финляндии

Финляндия потребовала от России освободить незаконно удерживаемых украинских заключенных и оказать помощь Сенцову

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Финляндия потребовала от России освободить всех украинских политических заключенных, а также оказать медицинскую помощь режиссеру Олегу Сенцову. Об этом МИД Финляндии сообщает у себя в Twitter.

"Глава МИД Соини: здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме стремительно ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему медицинское лечение и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины", - гласит сообщение.

Ранее сегодня сообщалось, что кинорежиссеры Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг и десятки других призвали ЕС и ООН оказать давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы он освободил Сенцова.

"Сегодня кинорежиссер умирает, потому что он диссидент", - написали они, сравнив положение Сенцова с историей Александра Солженицына, который провел семь лет в ГУЛАГе.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

7 августа в УФСИН России заявили, что состояние здоровья Сенцова "удовлетворительное" и "относительно стабильное". При этом российский адвокат Дмитрий Динзе утверждает, что политзаключенному все хуже: у него очень низкий пульс и гемоглобин (анемия). 8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

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Теги: Финляндия, Олег Сенцов, Россия, война, МИД, Тимо Сойни
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