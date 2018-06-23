Фото дня: крымчанин Балух до тюрьмы и на 96-й день голодовки

Сегодня, 23 июня, политзаключенный из Крыма Владимир Балух держит 96-й день голодовки в знак протеста против незаконного удержания в СИЗО его самого и десятков других украинских узников в РФ и на захваченных оккупантами территориях.
За время более чем трехмесячной голодовки Балух сильно похудел и получил некоторые проблемы со здоровьем.
Обмудсмен Людмила Денисова попросила Красный крест срочно навестить политзаключенного и оказать ему посильную медпомощь, так как "жизнь Владимира находится под угрозой".
До тюрьмы оккупантов (фото - crimeahrg.org):
Вчера, 22 июня (фото - Заир Смедля/Facebook):
Адвокат политзаключенного Ольга Динзе давление в СИЗО связывает также с тем, что скоро будет рассматриваться ходатайство об УДО Балуха по делу о патронах. Сейчас, по ее словам, начальство изолятора пытается сделать узнику "негативную личностную характеристику", чтобы у суда были основания в УДО отказать.
По информации журналиста Алены Савчук, которая отслеживает случаи репрессий в Крыму, перед вчерашним заседанием "суда" Балух рассказал защитникам, что в СИЗО его начали "прессовать" еще жестче с требованием прекратить голодовку: пошли ночные обыски, переселение в 18-местную камеру, отказ в свиданиях с родственниками и "задушевные беседы".
"...В ответ он ее усиливает: отказывается от любой еды, будет только пить воду <...> Да, Балух выглядит плохо, но соображает отлично и говорит хорошо. Несгибаемый какой-то человек", - рассказала она.
Читайте мнение: Оруэлл по-крымски: Владимир Балух в "комнате 101"
Оккупанты Крыма незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.
РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.