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23.06.2018, 08:56

Фото дня: крымчанин Балух до тюрьмы и на 96-й день голодовки

Фото дня: крымчанин Балух до тюрьмы и на 96-й день голодовки - Фото
Владимир Балух (фото - Антон Наумлюк/RFERL)

Начальство СИЗО оккупантов пытается сделать узнику "негативную личностную характеристику", чтобы у "суда" были основания отказать ему в УДО

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Сегодня, 23 июня, политзаключенный из Крыма Владимир Балух держит 96-й день голодовки в знак протеста против незаконного удержания в СИЗО его самого и десятков других украинских узников в РФ и на захваченных оккупантами территориях.

За время более чем трехмесячной голодовки Балух сильно похудел и получил некоторые проблемы со здоровьем.

Обмудсмен Людмила Денисова попросила Красный крест срочно навестить политзаключенного и оказать ему посильную медпомощь, так как "жизнь Владимира находится под угрозой".

До тюрьмы оккупантов (фото - crimeahrg.org):

Вчера, 22 июня (фото - Заир Смедля/Facebook):

Адвокат политзаключенного Ольга Динзе давление в СИЗО связывает также с тем, что скоро будет рассматриваться ходатайство об УДО Балуха по делу о патронах. Сейчас, по ее словам, начальство изолятора пытается сделать узнику "негативную личностную характеристику", чтобы у суда были основания в УДО отказать.

По информации журналиста Алены Савчук, которая отслеживает случаи репрессий в Крыму, перед вчерашним заседанием "суда" Балух рассказал защитникам, что в СИЗО его начали "прессовать" еще жестче с требованием прекратить голодовку: пошли ночные обыски, переселение в 18-местную камеру, отказ в свиданиях с родственниками и "задушевные беседы".

"...В ответ он ее усиливает: отказывается от любой еды, будет только пить воду <...> Да, Балух выглядит плохо, но соображает отлично и говорит хорошо. Несгибаемый какой-то человек", - рассказала она.

Читайте мнение: Оруэлл по-крымски: Владимир Балух в "комнате 101"

Оккупанты Крыма незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

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Теги: Владимир Балух, репрессии, политзаключенные, оккупация крыма, голодовка
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