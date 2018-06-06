Франция выступила против пересмотра санкций против РФ

Жан-Ив Ле Дриан Фото: скриншот с видео

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Глава МИД Франции высказал свои замечания после того, как премьер-министр Италии заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж выступает против быстрого пересмотра европейских санкций, наложенных на Россию из-за ее агрессии против Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на радиостанцию France Europe 1.

Ле Дриан высказал свои замечания после того, как премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций ЕС, которые были введены против РФ.

«Когда мы достигнем прогресса (в прекращении конфликта в Донбассе), тогда мы сможем поднять вопрос о санкциях. Именно об этом мы скажем Италии», - заявил Ле Дриан.