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06.06.2018, 19:06

Франция выступила против пересмотра санкций против РФ

Франция выступила против пересмотра санкций против РФ - Фото
Жан-Ив Ле Дриан Фото: скриншот с видео

Глава МИД Франции высказал свои замечания после того, как премьер-министр Италии заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж выступает против быстрого пересмотра европейских санкций, наложенных на Россию из-за ее агрессии против Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на радиостанцию France Europe 1.

Ле Дриан высказал свои замечания после того, как премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций ЕС, которые были введены против РФ.

«Когда мы достигнем прогресса (в прекращении конфликта в Донбассе), тогда мы сможем поднять вопрос о санкциях. Именно об этом мы скажем Италии», - заявил Ле Дриан.

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Теги: Россия, санкции, франция, Джузеппе Конте, Жан-Ив Ле Дриан
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