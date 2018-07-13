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13.07.2018, 09:31

#FreeSentsov: в Украине пройдет акция ко дню рождения режиссера

#FreeSentsov: в Украине пройдет акция ко дню рождения режиссера - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

13 июля день рождения украинского режиссера Олега Сенцова

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Сегодня, 13 июля, в 19:00 на Майдане столицы пройдет акция  #FreeSentsov, которая будет приурочена ко дню рождения украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, а также в поддержку других украинских политзаключенных. Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.

"В день рождения Олега Сенцова - глобальная акция в поддержку украинцев, которых Кремль держит в плену в российских тюрьмах", - отмечается в сообщении.

Организаторы уточнили, что подобные акции запланированы  и в других городах.

"Обращаемся всем миром к главам иностранных государств с требованием нажать на Путина в вопросе освобождения заложников Кремля", - подчеркнули организаторы.

13 июля день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, ему сегодня исполнилось 42 года.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима. Другому фигуранту дела, Александру Кольченко, дали десять лет строгого режима.

Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Теги: день рождения, майдан, акция, Олег Сенцов
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