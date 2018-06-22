Гаага поможет Украине с радиоперехватами в Крыму и Донбассе

Эмблема Международного уголовного суда (фото – flickr.com/un_photo)

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В офисе прокурора Международного уголовного суда оценили качество и полноту собранных Украиной доказательств российской агрессии

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Офис прокурора Международного уголовного суда поможет Украине с обработкой перехватов телефонных и радиопереговоров российских оккупантов и их пособников во время аннексии Крыма и вооруженной агрессии РФ в Донбассе. Об этом в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, 20 июня сотрудники Главной военной прокуратуры и управления по расследованию преступлений на временно оккупированных территориях провели "очень эффективную встречу" с уполномоченными представителями офиса прокурора МУС.

Офицеры-прокуроры "строка за строкой" разъяснили иностранным гостям новые доказательства российской агрессии, собранные Украиной, отметил Матиос. Он добавил, что весь массив документов готов к передаче в офис прокурора МУС.

Представители суда были удивлены "качеством и полнотой документов", а также "надлежащей формой их получения", подчеркнул главный военный прокурор.

Матиос также сообщил, что Киев получит от Гааги "бесценную техническую и программную помощь для обработки сотен часов телефонных и радиоперехватов событий в Крыму и во время оккупации части востока Украины".

12 июня 2018 года Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум, в котором собрала доказательства поддержки государством-агрессором Россией терроризма и расовой дискриминации.