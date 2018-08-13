Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 09:22

Гендиректор 1+1 прокомментировал участие Марченко в шоу

Гендиректор 1+1 прокомментировал участие Марченко в шоу - Фото
Александр Ткаченко (фото - LIGA.net)

Александр Ткаченко заявил, что "Медведчук был и остается врагом страны, в которой он живет, но его жена - за это не отвечает"

Реклама
Реклама

Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко высказал свое мнение относительно участия жены украинского политика Виктора Медведчука, кумом которого является глава страны-агрессора РФ Владимир Путин,  Оксаны Марченко  в шоу "Танцы со звездами". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ткаченко подчеркнул, что для него Медведчук "был и остается врагом страны, в которой  живет".

"Но его жена - за это не отвечает. Канал вправе решать, кого приглашать в развлекательное шоу, а кого нет. Если это не запрещено законом. Запретите торговлю с Россией, совместные проекты в кино и ТВ - для начала, тогда мы и будем следовать закону", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, журналисты телеканала, которые выступили с публичным заявлением против участия Марченко в шоу, имеют на это право. "Хочу еще одну такую службу новостей со свои мнением увидеть у коллег- конкурентов", - уточнил Ткаченко.

8 августа журналисты ТСН телеканала 1+1 публично выступили против участия Марченко в шоу канала "Танцы со звездами" из-за его близких отношений с Путиным.

Читайте также: Несмотря на протест журналистов, жена Медведчука появится на 1+1

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: виктор медведчук, оксана марченко, александр ткаченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ющенко объяснил, какие могут быть решения по Донбассу и Крыму
Политика Ющенко объяснил, какие могут быть решения по Донбассу и Крыму
ОБСЕ зафиксировала новейшие комплексы РФ радиоэлектронной борьбы
Происшествия ОБСЕ зафиксировала новейшие комплексы РФ радиоэлектронной борьбы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 