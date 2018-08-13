Гендиректор 1+1 прокомментировал участие Марченко в шоу

Александр Ткаченко (фото - LIGA.net)

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Александр Ткаченко заявил, что "Медведчук был и остается врагом страны, в которой он живет, но его жена - за это не отвечает"

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Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко высказал свое мнение относительно участия жены украинского политика Виктора Медведчука, кумом которого является глава страны-агрессора РФ Владимир Путин, Оксаны Марченко в шоу "Танцы со звездами". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ткаченко подчеркнул, что для него Медведчук "был и остается врагом страны, в которой живет".

"Но его жена - за это не отвечает. Канал вправе решать, кого приглашать в развлекательное шоу, а кого нет. Если это не запрещено законом. Запретите торговлю с Россией, совместные проекты в кино и ТВ - для начала, тогда мы и будем следовать закону", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, журналисты телеканала, которые выступили с публичным заявлением против участия Марченко в шоу, имеют на это право. "Хочу еще одну такую службу новостей со свои мнением увидеть у коллег- конкурентов", - уточнил Ткаченко.

8 августа журналисты ТСН телеканала 1+1 публично выступили против участия Марченко в шоу канала "Танцы со звездами" из-за его близких отношений с Путиным.

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