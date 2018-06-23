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23.06.2018, 12:06

Генпрокуратура реформировала департамент Горбатюка

Генпрокуратура реформировала департамент Горбатюка - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Генрокуратуте отметили, что Сергей Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана

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Департамент спецрасследований Сергея Горбатюка трансформируется в следственное управление Генпрокуратуры, а процессуальные руководители переходят в департамент процессуального руководства. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, такой вариант отделения процессуальных руководителей от следственных происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры в соответствие с действующим законодательством.

"Поэтому никакого предательства нет. Есть только надуманная истерика сторонников руководителя одного департамента", - отметила Сарган.

Она подчеркнула, что в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель в делах Майдана не будет ни уволен, ни сменен.

"Поэтому Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять. Столько, сколько его будут защищать заинтересованные в этом", - добавила Сарган.

Она добавила, что точно такой же трансформации подвергается, например, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики (в народе - "департамент Кононенко-Грановского") и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство.

"Когда официально состоится реорганизация, будет сообщение на сайте ГПУ по факту, а не по сообщениями и домыслами отдельных пользователей ФБ", - заключила пресс-секретарь Юрия Луценко.

20 июня народный депутат Мустафа Найем выразил обеспокоенность по поводу возможной ликвидации департамента спецрасследований в Генпрокуратуре. По информации Найема, генпрокурор готовится подписать приказ, фактически ликвидирующий департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана.

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Теги: генпрокуратура, гпу, лариса сарган, сергей горбатюк, департамент спецрасследований, дело Майдана
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