Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных

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Госдеп США призвал освободить около 150 политзаключенных Кремля

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Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу передали список украинских узников. Об этом сообщает в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.



"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком-братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали Генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на Россию не прекратится!", - заявил Ельченко.



Ранее сегодня Государственный департамент США призвал освободить удерживаемых в РФ 150 политических заключенных, а также тех, кто был заключен в тюрьму из-за религиозных взглядов. В Госдепе особенно обеспокоены здоровьем политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Владимира Балуха

