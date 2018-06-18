Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 20:58

Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных

Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных - Фото
ельченко

Госдеп США призвал освободить около 150 политзаключенных Кремля

Реклама
Реклама

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу передали список украинских узников. Об этом сообщает  в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком-братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали Генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на Россию не прекратится!", - заявил Ельченко. 

Ранее сегодня Государственный департамент США призвал освободить удерживаемых в РФ 150 политических заключенных, а также тех, кто был заключен в тюрьму из-за религиозных взглядов. В Госдепе особенно обеспокоены здоровьем политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Владимира Балуха

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 18.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир ельченко, политзаключенные, антониу гутерреш
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кинг призвал отпустить Сенцова: Время истекает, он может умереть
Политика Кинг призвал отпустить Сенцова: Время истекает, он может умереть
Ельченко назвал обвиненного в антисемитизме консула негодяем
Политика Ельченко назвал обвиненного в антисемитизме консула негодяем
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 