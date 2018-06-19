Геращенко и Арьев обратились к Ягланду по поводу политзаключенных

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Завтра генсек Совета Европы едет в Москву

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и председатель постоянной делегации ВР в ПАСЕ Владимир Арьев обратились с письмом к генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду с письмом относительно украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщила в Facebook Геращенко.

"Генсек СЕ Ягланд завтра отправляется в Москву. С председателем нашей делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратились к нему с письмом относительно украинских политзаключенных. Призываем Ягланда обратиться к президенту Путину, чтобы тот немедленно освободил заложников и политзаключенных. Также указали в письме на недопуск омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенным в РФ ", - написала Геращенко.

Она также опубликовала скан-копию соответствующего письма.