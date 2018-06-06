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06.06.2018, 09:59

Геращенко: Международные организации игнорируют узников Кремля

Геращенко: Международные организации игнорируют узников Кремля - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер обратилась к политикам, дипломатам и журналистам с просьбой утроить совместные усилия и активизировать публичную риторику

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Многие важные международные организации никак не отреагировали ни на голодовку узников Кремля, ни на псевдоприговор журналисту Роману Сущенко. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

"Мониторю реакцию международных организаций на голодовку Сенцова, Кольченко, Балуха, Шимкова, на ничтожный псевдоприговор Сущенко. Мне не удалось найти никакой реакции генсека Совета Европы Ягланда, комиссара по правам человека СЕ Миятович, Репортеров, AI (Amnesty International - ред.) и других. Нашла заявление спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы слова по Роману и все", - отметила Геращенко.

Она обратилась к политикам, дипломатам и журналистам с просьбой утроить совместные усилия и активизировать публичную риторику, чтобы призвать международные организации "открыть глаза и увидеть очевидное".

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"Требовать от Путина освободить украинцев с такой же настойчивостью и скоростью реакции, как они делают заявления об "обеспокоенности" по "инсценировке убийства ради спасения жизни" либо по задержанию пропагандиста в путинских орденах и медалях. Лучшее проявление солидарности в день журналиста - бороться за освобождение коллег. Поэтому ждем, в том числе, от НСЖУ, заявлений и обращений в ОБСЕ, МККК, АI, СЕ с одним требованием: допуск представителей Международного Красного креста к узникам Кремля и их немедленное освобождение из тюрем РФ и из тюрем на оккупированных территориях", - резюмировала вице-спикер.

4 июня представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти РФ освободить украинского журналиста Романа Сущенко.

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Теги: узники Кремля, Ирина Геращенко, Сущенко Роман, Олег Сенцов, голодовка
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