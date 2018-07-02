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02.07.2018, 14:14

Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на политзаключенных

Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на политзаключенных - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заберите своих – отдайте украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады

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Украина готова обменять 23 россиян на украинских политзаключенных, которые находятся в РФ  и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Об этом заявила сегодня первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко озвучила фамилии тех граждан России, которых Украина готова передать России для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и других.

По ее словам Украина готова обменять Агеева Виктора, Баранова Александра, Бусыгина Анатолия, Валихидиса Александра, Высоцкого Вячеслава, Гаджиева Руслана, Гратова Валерия, Гречина Владислава, Доронина Олега, Егорова Сергея, Иванова Валерия, Кемаковського Игоря, Ковалис Ольгу, Кусакина Василия, Макарова Владислава, Нефедова Евгения, Одинцова Максима, Седикова Алексея, Сидорова Дениса, Сливку Максима, Черных Павла, Чубарову Ларису и Шаталова Евгения.

"Это те граждане Российской Федерации, которые либо осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, либо за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы ", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, Украина обращается ко всем компетентным органам РФ с просьбой обмена. "Заберите своих – отдайте украинцев", - подчеркнула Геращенко.

6 июня 2018 года Украина в очередной раз обратилась к РФ с официальным предложением рассмотреть возможность обмена 23 россиян, осужденных в Украине, на незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.

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Теги: Владимир Балух, роман сущенко, Ирина Геращенко, Олег Сенцов
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