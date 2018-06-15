Геращенко о недопуске Денисовой к Сенцову: Это более чем тревожно

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Отказ допустить омбудсмена к голодающему политузнику может говорить об ухудшении состояния его здоровья, считает первый вице-спикер Верховной Рады

Реклама

Реклама

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко назвала "более чем тревожной" информацию о недопуске администрацией колонии в российском Лабытнанги омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Олегу Сенцову. Также настораживает отказ сообщить уполномоченному по правам человека последние данные о реальном состоянии здоровья узника, пишет первый вице-спикер Верховной Рады в Facebook.

"То, что Олега прячут, может свидетельствовать, как по мне, о серьезном ухудшении состояния его здоровья", - отметила Геращенко.

Депутат напомнила, что власти РФ за четыре года ни разу не допустили к Сенцову и Александру Кольченко украинских консулов и Красный крест, также их не навещала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

В то же время пресс-служба украинского омбудсмена сообщает, что Москалькова в телефонном разговоре заверила Денисову, что прилагает "все усилия" по организации ее встречи с Сенцовым. Также российский уполномоченный заявила, что требует предоставить ей в письменном виде информацию о состоянии здоровья политзаключенного.

Кроме того, сейчас идут переговоры о том, чтобы Сенцова осмотрели независимые врачи, сообщила Денисова.

Сегодня, 15 июня, омбудсмен попыталась проведать Сенцова в колонии Белый медведь в российском Лабытнанги, однако ей отказали во встрече без какой-либо аргументации.