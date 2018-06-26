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26.06.2018, 14:20

Геращенко о реакции РФ по освобождению Сенцова: Позорный ответ

Геращенко о реакции РФ по освобождению Сенцова: Позорный ответ - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что тема заложников и политзаключенных будет очень жестко звучать 28 июня в Страсбурге на сессии ПАСЕ

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Украина требует от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая сегодня приехала в Киев, обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко у себя в Facebook.

"Есть просто позорный ответ Кремля, что они не могут помиловать Олега по просьбе Янгланда, потому что это не предусмотрено законодательством. То есть, Савченко по просьбе родственников убитых журналистов можно было помиловать, а Олега нет! ....Требуем от Москальковой в таком случае обратиться к Путину с просьбой немедленно помиловать Олега, состояние которого критическое", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, тема заложников и политзаключенных будет очень жестко звучать в четверг, 28 июня, в Страсбурге на сессии ПАСЕ.

26 июня 2018 года пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что просьба о помиловании Сенцова, направленная генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, не может стать основанием для каких-либо действий.

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Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.

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Теги: владимир путин, Надежда Савченко, Ирина Геращенко, Олег Сенцов
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