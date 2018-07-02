Геращенко объяснила, почему в "списке 23"нет Вышинского

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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О его обмене россияне пока не просили

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Арестованного в Украине по обвинению в госизмене главу РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского никогда не просили обменять на украинцев, удерживаемых в России или на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко объяснила, что были обнародованы списки лиц, которых регулярно включают в свои требования представители ОРДЛО. Фамилии других россиян, в том числе Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах.

Геращенко также подчеркнула, что сейчас был обнародован список не для ОРДЛО, а для РФ - в обмен на освобождение политзаключенных Кремля.

2 июля вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия предложила перенести посещения украинских политзаключенных на август или сентябрь.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов может попасть в список на обмен осужденных в Украине российских заключенных. Он сообщил, что Сенцова могут обменять на Вышинского.