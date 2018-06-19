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19.06.2018, 15:51

Геращенко ответила Пескову: Савченко освободили без ее обращения

Геращенко ответила Пескову: Савченко освободили без ее обращения - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Олег Сенцов не станет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает, подчеркнула первый вице-спикер Рады

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Для помилования народного депутата Надежды Савченко к президенту РФ Владимиру Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов и в тот момент не требовали обращение самой Савченко. Так прокомментировала у себя в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявление пресс-секретаря президента РФ об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.

"Пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании", намекая, что Олег должен обратиться к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что Сенцов не станет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает", - отметила Геращенко.

Она напомнила, что для помилования Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов.

"И он помиловал, не требовали обращение самой Савченко. А почему бы самому Пескову или омбудсмену РФ Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега – нет", - подчеркнула Геращенко.

Она также выразила возмущение относительно срыва договоренностей о посещении уполномоченной Верховной Рады по правам человека украинских заложников. "Людмилу (Денисову, - ред.) не пускают к Сенцову, Кольченко, Сущенко, Карпюку, другим нашим заложникам, несмотря на договоренности на высшем уровне. Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождению заложников. Когда все вроде обсудили и договорились, определились со списком и приблизительной датой. И в последнюю минуту - нет, и без объяснений", - подчеркнула Геращенко.

19 июня Песков заявил, что Сенцов якобы должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании.

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Теги: Людмила Денисова, владимир путин, дмитрий песков, роман сущенко, Ирина Геращенко, Олег Сенцов
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