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26.06.2018, 20:30

Геращенко рассказала, когда Москалькову пустят к Одинцову

Геращенко рассказала, когда Москалькову пустят к Одинцову - Фото
Ирина Геращенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Геращенко напомнила, что Путин во время беседы с Порошенко гарантировал доступ Денисовой к украинским политзаключенным

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Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова сможет посетить Максима Одинцова только одновременно с посещением украинским омбудсменом Людмилой Денисовой украинского политзаключенного Романа Сущенко. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Омбудвумен Москалькова может зайти в камеру гражданина Одинцова в ту минуту, когда наша Людмила Денисова зайдет в камеру Ромы Сущенко. Зеркальность и одновременность, только так", - написала она.

Геращенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом Украины Петром Порошенко гарантировал доступ Денисовой к украинским политзаключенным. "Уже 12 дней эти гарантии и обещания не выполняются российскими властями", - подчеркнула она.

Сегодня российская сторона снова отказала Денисовой в посещении Сущенко.

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Теги: Людмила Денисова, роман сущенко, Ирина Геращенко, татьяна москалькова
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