Геращенко сказала, когда координатор ОБСЕ поедет к заложникам

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Сегодня состоялась встреча Тони Фриша с семьями украинских заложников

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Координатор ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Тони Фриш намерен посетить украинских заложников во временно оккупированном Донбассе в сентябре 2018 года. Об этом у себя в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Фриш подтвердил, что в начале сентября он посетит оккупированные территории, пообещал навестить незаконно удерживаемых и поднять, наконец, на группе вопрос звонков и писем, о которых пока говорят только украинские представители (в Минске, - ред.)", - отметила Геращенко.

По ее словам, 26 июля состоялась встреча Фриша с семьями заложников.

"Сегодня эти проблемы жестко поднимали непосредственно семьи заключенных. Они настаивают, чтобы координатор ОБСЕ посетил Донецк и Луганск и встретился и с нашими военными, и гражданскими, в частности, журналистом Асеевым, с военными, которых пытают в Луганске и прячут от мира, с ребятами в Донецке, содержащихся еще с Дебальцевской трагедии", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, к Фришу украинские представители обратились с просьбой провести отдельную встречу с родственниками пропавших без вести украинцев и тех, кого не подтверждает ОРДЛО.

Геращенко уточнила, что Фриш рассказал о своей инициативе относительно декларации против пыток.

"Напомнили, что именно украинская сторона настояла на включении в декларацию обязательного пункта о доступе МККК, настаиваем на доступе МККК к оккупированным территориям и в тюрьмы РФ. Это неизменная позиция, и здесь невозможны компромиссы. Мы требуем от РФ доступа к Сенцову, Сущенко, Балуху, Грибу всех независимых врачей", - отметила Геращенко.

14 февраля 2018 года Геращенко заявляла, что Фриш, не поставив в известность других членов группы, встретился в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.