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25.06.2018, 22:27

Герасимьюк уходит с поста зампредседателя Нацсовета

Герасимьюк уходит с поста зампредседателя Нацсовета - Фото
Ольга Герасимьюк

По ее словам, в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия"

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Ольга Герасимьюк просит освободить ее от должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом она сообщила изданию Радио Свобода.

Герасимьюк также предоставила фотокопию своего заявления. В ней журналистка пишет, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

По ее словам, работа независимого регулятора заметно политизирована.

В Нацсовете пока официально не комментировали заявление журналистки.

Герасимьюк назначена членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 4 июля 2014. Работала внештатным корреспондентом ВВС, автором-ведущим на телеканале 1+1, впоследствии стала генеральным продюсером ТРК Студия 1+1. Была народным депутатом пятого и шестого созывов Верховной Рады.

Согласно законодательству, заявление Герасимьюк об увольнении должен рассмотреть Нацсовет.

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Теги: Нацсовет по радио и телевидению, отставка, ольга герасимьюк
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