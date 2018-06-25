Герасимьюк уходит с поста зампредседателя Нацсовета

Ольга Герасимьюк просит освободить ее от должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом она сообщила изданию Радио Свобода.
Герасимьюк также предоставила фотокопию своего заявления. В ней журналистка пишет, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".
По ее словам, работа независимого регулятора заметно политизирована.
В Нацсовете пока официально не комментировали заявление журналистки.
Герасимьюк назначена членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 4 июля 2014. Работала внештатным корреспондентом ВВС, автором-ведущим на телеканале 1+1, впоследствии стала генеральным продюсером ТРК Студия 1+1. Была народным депутатом пятого и шестого созывов Верховной Рады.
Согласно законодательству, заявление Герасимьюк об увольнении должен рассмотреть Нацсовет.