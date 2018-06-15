Герман пытался получить оружие из Донбасса - СБУ

Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам подозреваемого, это задание было поставлено российской стороной для «дестабилизации ситуации в Украине»

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Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман пытался получить огнестрельное оружие и боеприпасы из района проведения операции объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар во время брифинга, передает корреспондент LIGA.net.

Он уточнил, что, по словам Германа, это задание было поставлено российской стороной для «дестабилизации ситуации в Украине».

«Более того, сам Герман фактически признал себя российским резидентом в Украине», - заявил Тиводар.

На аудиозаписи, продемонстрированной СБУ, мужчины (по версии украинской спецслужбы, Герман и неизвестный «свидетель») обсуждают покупку 300 автоматов Калашникова, ПЗРК Игла и другого оружия, а также боеприпасов.

По версии адвоката Германа Евгения Солодко, его подзащитный работал на украинскую разведку. Солодко сообщил, что после того, как к Герману обратился "заказчик", он, в свою очередь, связался со своим давним знакомым Дмитрием, сотрудником украинской спецслужбы.

По версии прокуратуры, с подозреваемым в апреле связался заказчик терактов из России. За деньги он предложил провести ряд убийств, в том числе, Бабченко. Прокуроры на суде по избранию меры пресечения Герману заявили, что цель терактов - запугивание населения и убийство граждан РФ в Украине.