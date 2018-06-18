Герман: В "списке 47" не было Бабченко, но был сын Авакова

Александр Аваков (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Подозреваемый в организации покушения на журналиста заявил, что российская сторона передала ему копию "расстрельного списка" через мессенджер

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Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, утверждает, что в списке 47 человек, которых планировали ликвидировать российские спецслужбы, не было Бабченко, но был Александр Аваков, сын главы МВД Арсена Авакова. Об этом бизнесмен заявил сегодня перед заседанием Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на его арест, сообщает Радио Свобода.

По словам Германа, российская сторона передала ему через мессенджер Сигнал фотокопию так называемого расстрельного списка на двух листах.

Подозреваемый утверждает, что он в этой "операции" сотрудничал с представителем украинской контрразведки Дмитрием с позывным "Дитрих". Как заявляет Герман, якобы с этой целью они сделали закладку оружия, привезенного из зоны боевых действий в Донбассе.

Также бизнесмен заявил, что его сотрудничество с контрразведкой "документально не было оформлено" и он числился "внештатным агентом с позывным "Герб".

31 мая 2018 года суд арестовал Германа на два месяца по подозрению в организации покушения на Бабченко. Сам подозреваемый заявлял, что "работал на контрразведку" и помогал "выявлять действия РФ в Украине по смене власти в стране".

1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе расследования покушения на Бабченко правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.