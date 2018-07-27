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27.07.2018, 22:11

Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову

Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову - Фото
Олег Сенцов (скриншот видео)

Омбудсмен также надеется на освобождение Сенцова и Кольченко

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Германия призвала Россию безотлагательно оказать медицинскую помощь политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом говорится в заявлении уполномоченного немецкого правительства по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер.

"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцову необходимую медицинскую помощь, подчеркивает всеобщее беспокойство по поводу его состояния", - говорится в заявлении.

Кофлер выразила надежду, что российская власть примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ к медицинской помощи. Она также надеется на досрочное освобождение Сенцова и Александра Кольченко, отмечается в сообщении.

25 июля Европейский суд по правам человека призвал политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. В то же время суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая 2018 с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Теги: александр кольченко, Олег Сенцов, Германия, политзаключенные
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