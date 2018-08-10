"Гибельные чары Кремля": Порошенко высказался о Северном потоке-2

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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Для чего РФ реально нужен газопровод, видно по тому, как Москва не хочет реализации проекта в рамках III энергопакета ЕС, считает глава государства

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Российский газопровод Северный поток-2 – троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в итоге, геополитической безопасности. Об этом у себя в Facebook написал президент Петр Порошенко, призвав ЕС отказаться от совместного с РФ проекта.

"Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение Газпромом решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной – это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для ЕС", - подчеркнул глава государства.

Порошенко призвал Брюссель как можно скорее избавиться от "обманчивых и пагубных кремлевских чар, и твердо отстаивать собственную энергобезопасность".

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Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГ, Финляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны Балтии, Польша, Дания, частично Молдова и, из-за океана, США.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а в мае началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине. В конце июля в ФРГ стартовала укладка первых труб, в начале августа - и на Балтийском море. Разработан маршрут газопровода в обход Дании.

США готовят санкции.