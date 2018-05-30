Глава британского МИД Джонсон "в ужасе" от новости о Бабченко

Борис Джонсон (фото - Getty Images)

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Крайне важно, отметил министр иностранных дел Великобритании, чтобы ответственные за убийство известного российского журналиста были наказаны

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Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон "был потрясен", когда узнал об убийстве в Киеве критика путинского режима - оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Мои мысли - с его женой и юной дочерью", - выразил он соболезнования семье убитого.

По словам главы МИД Британии, "нужно защищать свободу слова", а также "крайне важно, чтобы виновных привлекли к ответственности".

Appalled to see another vocal Russian journalist, Arkady Babchenko, murdered. My thoughts are with his wife and young daughter. We must defend freedom of speech and it is vital that those responsible are now held to account. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 30 травня 2018 р.

29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою картиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

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После отбытия с родины из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.