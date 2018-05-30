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30.05.2018, 13:58

Глава британского МИД Джонсон "в ужасе" от новости о Бабченко

Глава британского МИД Джонсон "в ужасе" от новости о Бабченко - Фото
Борис Джонсон (фото - Getty Images)

Крайне важно, отметил министр иностранных дел Великобритании, чтобы ответственные за убийство известного российского журналиста были наказаны

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Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон "был потрясен", когда узнал об убийстве в Киеве критика путинского режима - оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Мои мысли - с его женой и юной дочерью", - выразил он соболезнования семье убитого.

По словам главы МИД Британии, "нужно защищать свободу слова", а также "крайне важно, чтобы виновных привлекли к ответственности".

29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою картиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

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После отбытия с родины из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.

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Теги: убийство, борис джонсон, аркадий бабченко, мид британии, реакция
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