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13.08.2018, 22:45

Глава Госкино: Власти не указывают, как снимать фильм о Стусе

Глава Госкино: Власти не указывают, как снимать фильм о Стусе - Фото
Филипп Ильенко (фото - Facebook)

Глава Госкино Филипп Ильенко объяснил, почему не считает поручение премьера относительно фильма о Стусе цензурой

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Глава Госкино Филипп Ильенко считает, что поручение премьера Владимира Гройсмана относительно фильма об украинском поэте и политзаключенном Василии Стусе является не цензурой, а нормальным требованием в рамках договорных отношений между государством и кинопроизводителем. Об этом он сообщил 5 каналу.

"Когда речь идет о требовании привести проект в соответствие с тем концептом, который был поддержан, который выиграл конкурс, то это не цензура, а нормальное требование в рамках договорных отношений", - подчеркнул Ильенко.

Он объяснил, что Кабмин предоставил средства на фильм с некими элементами и хочет в результате увидеть эти элементы в фильме.

Ильенко добавил, что представители власти не влияют на сам творческий процесс производства фильма, в частности, не говорят, как снимать ту или иную сцену.

Заявления о возможных судебных разбирательствах в период съемок фильма глава Госкино назвал прямым давлением на создателей и актеров.

Ранее сегодня сообщалось, что сын Василия Стуса Дмитрий отказался сотрудничать со съемочной группой. Дмитрий Стус заявил, что создатели фильма нарушили все договоренности с ним.

Скандал возник вокруг фильма "Птица души" о Василие Стусе, который снимает режиссер Роман Бровко по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова. Из фильма вырезали части сценария, в частности те, в которых фигурировал Виктор Медведчук - адвокат Стуса, а сейчас проророссийский политический деятель.

Как известно, Медведчук на суде выполнял функцию "второго прокурора" и не защищал подсудимого, а подтвердил обвинение.

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Теги: госкино
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