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27.06.2018, 12:55

Глава МИД Британии назвал главное отличие Украины от России

Глава МИД Британии назвал главное отличие Украины от России - Фото
Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

По словам министра Бориса Джонсона, фундаментальное отличие Украины от ее соседа - непредсказуемость выборов

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил выборы в России и в Украине, отметив, что все обеспокоены неопределенностью грядущих президентских и парламентских выборов в Украине. Об этом он сказал в Копенгагена конференции по реформам в Украине, передает Европейская правда

"Результаты выборов в Украине действительно неясны, и это фундаментальное отличие Украины от их большого соседа, где результаты хорошо известны более, чем за год!" - сказал британский министр. 

Джонсон заявил, что у него положительные ожидания демократического развития Украины.

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Теги: Россия, Великобритания, Украина, выборы, борис джонсон
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