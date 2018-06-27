Глава МИД Британии назвал главное отличие Украины от России

Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

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По словам министра Бориса Джонсона, фундаментальное отличие Украины от ее соседа - непредсказуемость выборов

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил выборы в России и в Украине, отметив, что все обеспокоены неопределенностью грядущих президентских и парламентских выборов в Украине. Об этом он сказал в Копенгагена конференции по реформам в Украине, передает Европейская правда.

"Результаты выборов в Украине действительно неясны, и это фундаментальное отличие Украины от их большого соседа, где результаты хорошо известны более, чем за год!" - сказал британский министр.

Джонсон заявил, что у него положительные ожидания демократического развития Украины.