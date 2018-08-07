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07.08.2018, 06:25

Глава МИД Латвии: Украина и Грузия борются за безопасность Европы

Глава МИД Латвии: Украина и Грузия борются за безопасность Европы - Фото
Эдгарс Ринкевичс, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс (фото - PAP / Leszek Szymański)

Латвия, Литва и Польша хотят, чтобы Грузия и Украина стали членами НАТО

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что сейчас Украина и Грузия борются не только за свою территориальную целостность, а и за независимость и безопасность всей Европы. Об этом сообщает Польское Радио

Ринкевичс выступил совместно с главами министерств иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и Литвы Линасом Линкявичюсом перед их общим двухдневным визитом в Грузию к 10 годовщине российской агрессии против этой страны.

"То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", - заявил он.

Ринкевичс отметил, что сейчас Грузия и Украина борются не только за свою территориальную целостность, но также за "нашу (европейскую - ред.)" независимость и безопасность.

Министр подчеркнул, что Латвия, Литва и Польша хотят, чтобы Грузия и Украина стали членами НАТО.

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Глава литовской дипломатии Линчявичюс добавил, что Россия по-прежнему оккупирует украинский Крым. "Нужна солидарность. Мы должны показать нашу поддержку в Восточном партнерстве", - отметил глава МИД Литвы. 

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Для справки, в ночь на 8 августа 2008 года после обстрелов грузинских сел, вооруженные силы Грузии заявили о намерении "восстановить конституционный порядок" на территории непризнанной Южной Осетии и в результате боев заняли большую часть Цхинвали. В тот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне югоосетинских сепаратистов и ввела войска, в том числе танковые бригады, на территорию Грузии, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты. 

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Теги: Яцек Чапутович, линас линкявичюс, эдгарс ринкевичс
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