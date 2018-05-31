Глава МИД Литвы о деле Бабченко: Не понимаю такие спецоперации

Линас Линкявичюс (фото - twitter.com/LinkeviciusL)

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"Единственной хорошей новостью в этой истории" Линас Линкявичюс назвал то, что российский журналист жив

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что "не понимает" спецоперацию СБУ с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает информагентство Delfi.

"Я не понимаю таких спецопераций, это для меня непостижимо", - сказал Линкявичюс.

"Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он (Бабченко – ред.) жив", - добавил глава МИД.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

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30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

В то же время инсценировку убийства Бабченко раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ и Комитет защиты журналистов.