Глава МИД считает некорректным комментировать назначение Литвина

Павел Климкин

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Климкин отметил, что слышал критику в адрес Литвина, которая прозвучала сегодня в Верховной Раде, но считает некорректным ее комментировать

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Министр иностранных дел Павел Климкин считает некорректным для себя комментировать назначение послом Украины в Армении Петра Литвина. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом, сообщает корреспондент Укринформа.

«Относительно назначения посла в Армении - понятно, что это исключительно в компетенции президента», - сказал Климкин.

Он отметил, что слышал критику в адрес Литвина, которая прозвучала сегодня в Верховной Раде, но считает некорректным ее комментировать.

«Что касается нашей компетенции, как МИД, по руководству посольством, мы будем крепко держать в руках», - сказал министр.

Вчера, 19 июня президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Петра Литвина послом в Армении.

Литвин - бывший военачальник. Во время горячей фазы войны в Донбассе летом 2014 года он был командующим в секторе "Д" - той самой узкой полосе вдоль восточной границы, которую начали обстреливать артиллеристы российской армии с территории РФ. Имя Литвина фигурировало о расследовании Иловайской трагедии. Кроме того, его старшим братом является бывший спикер парламента Владимир Литвин.