Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 17:39

Глава МИД считает некорректным комментировать назначение Литвина

Глава МИД считает некорректным комментировать назначение Литвина - Фото
Павел Климкин

Климкин отметил, что слышал критику в адрес Литвина, которая прозвучала сегодня в Верховной Раде, но считает некорректным ее комментировать

Реклама
Реклама

Министр иностранных дел Павел Климкин считает некорректным для себя комментировать назначение послом Украины в Армении Петра Литвина. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом, сообщает корреспондент Укринформа.

«Относительно назначения посла в Армении - понятно, что это исключительно в компетенции президента», - сказал Климкин.

Он отметил, что слышал критику в адрес Литвина, которая прозвучала сегодня в Верховной Раде, но считает некорректным ее комментировать.

«Что касается нашей компетенции, как МИД, по руководству посольством, мы будем крепко держать в руках», - сказал министр.

Вчера, 19 июня президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Петра Литвина послом в Армении.

Литвин - бывший военачальник. Во время горячей фазы войны в Донбассе летом 2014 года он был командующим в секторе "Д" - той самой узкой полосе вдоль восточной границы, которую начали обстреливать артиллеристы российской армии с территории РФ. Имя Литвина фигурировало о расследовании Иловайской трагедии. Кроме того, его старшим братом является бывший спикер парламента Владимир Литвин.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 20.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, армения, павел климкин, посол, петр литвин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Вооруженная дипломатия": Порошенко подписал закон о дипслужбе
Политика "Вооруженная дипломатия": Порошенко подписал закон о дипслужбе
Порошенко поговорил с Туском перед встречей с Меркель и Макроном
Политика Порошенко поговорил с Туском перед встречей с Меркель и Макроном
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 