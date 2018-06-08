Турция: В Европе стали забывать об аннексии Крыма

Мевлют Чавушоглу (фото - twitter.com/MevlutCavusoglu)

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Анкара никогда не признает оккупацию полуострова Россией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

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Некоторые страны Западной Европы стали забывать о том, что Россия аннексировала украинский Крым. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в Анкаре на мероприятии, организованном Ассоциацией культуры и взаимопомощи крымских тюрков, сообщает издание Yeni Safak.

"Мы напоминаем им, что если сегодня вы забудете о Крыме и завтра в Украине что-нибудь произойдет, вы будете нести ответственность за это", - сказал глава МИД.

Чавушоглу отметил, что Турция в свою очередь "никогда не забывала и не забудет" о Крыме и не признает оккупацию полуострова Россией. Также министр пообещал поддержку со стороны Анкары "крымскотатарским соотечественникам".

По словам Чавушоглу, Турция продолжит поднимать крымский вопрос в Совете Европы, ОБСЕ и на других международных платформах, а также всегда будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие глава МИД Павел Климкин и народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

В мае 2018 года в Госдепартаменте США напомнили, что Крым - это Украина и Вашингтон никогда не признает российскую аннексию полуострова.

В то же время лидер государства-агрессора Владимир Путин заявил, что "нет таких условий и быть не может", чтобы РФ вернула полуостров Украине.