Глава РПЦ отказался поминать в молитве вселенского патриарха

Кирилл Фото: скриншот с видео

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В РПЦ пригрозили Вселенскому патриархату разрывом "евхаристического общения"

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Глава РПЦ Кирилл прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея за богослужением. Об этом сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

Такое решение принято по итогам внеочередного заседания священного синода РПЦ.

"Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви", - сказал Иларион.

При этом он сказал, что РПЦ не разрывает каноническое общение с Константинополем: "То, что мы прекращаем молитвенное поминовение Константинопольского патриарха и то, что мы приостанавливаем сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, не означает полный разрыв евхаристического общения".

Также РПЦ прерывает участие в епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя, также заявил Иларион, сообщает Интерфакс.

В случае продолжения "антиканонической деятельности Константинополя на территории Украинской православной церкви" Московский патриархат грозит "полностью разорвать евхаристическое общение с Константинополем".

При этом в РПЦ считают, что ответственным за это будет Вселенский патриархат.

Сегодня в Москве прошло внеочередное заседание священного синода РПЦ, где решали, как реагировать на прибытие в Украину экзархов (представителей) Вселенского патриарха, которые должны принять участие в подготовке предоставления украинской церкви автокефального статуса.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве. В Русской православной церкви возмутились и протестуют против назначения. В РПЦ считают такие действия Варфоломей "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".