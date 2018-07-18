Глава Запорожской ОГА скрыл пять элитных авто - СМИ

Константин Брыль (фото - скриншот видео)

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По данным декларации за 2017 год, Константин Брыль не отразил свои расходы на заграничные путешествия, элитный конный клуб и частную школу дочери

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Глава Запорожской ОГА Константин Брыль не указал в декларации Range Rover и четыре Mercedes-Benz. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

По данным СМИ, Брыль он не отразил свои расходы на заграничные путешествия, элитный конный клуб и частную школу дочери, которые в несколько раз превышают его официальный доход.

"Об этом стало известно из постановлений, опубликованных в открытом реестре судебных решений. В документах говорится, что в настоящее время работники Национального антикоррупционного бюро расследуют против Константина Брыля уголовное дело по подозрению с недостоверным декларированием", - отмечается в материале.

Следователи НАБУ установили, что Брыль имеет право пользования на пять автомобилей - Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200 Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover, но не указывает их в своих декларациях.

Также на главу ОГА Запорожской области оформлена нотариальная доверенность на управление и распоряжение всем имуществом отца. Согласно выписки из реестра прав на недвижимое имущество, 71-летний Иван Брыль обладает 0,4 га земли и 540-метровым домом в Киеве и еще двумя домами общей площадью 189 квадратных метров в Переяславе-Хмельницком, поэтому они также должны появиться в его декларации.

Ранее сообщалось, что Брыль со своей женой Майей и тремя дочерьми побывали на отдыхе в Турции, Италии, Германии, Франции, Греции, Израиле и других странах, где останавливались в дорогостоящих отелях. Стоимость услуг одной только авиакомпании в 2016 году составила почти $42 тыс, официальный годовой доход губернатора составил всего $10 тыс.

Фото: bihus.info

Еще в $10 тыс Брыль должен был потратить на обучение младшей дочери в элитной Новопечерский школе. Следователи НАБУ подозревают, что он с женой и тремя детьми являются членами конного клуба "Butenko Stable", на что за год семья должна была потратить еще 160 тыс грн. "В разделе о расходах затраты ни на путешествия, ни на школу, ни на конный клуб не отражены", - говорится в материале.

В своей декларации за 2017 год Брыль указал три дома площадью 319, 629 и 282 кв. м, ценных часы и карабины. Из собственных транспортных средств он задекларировал Volkswagen Caddy и Toyota Camry, а также пользование Range Rover матери и Mercedes-Benz S 350 тестя. Наличными губернатор с семьей сохраняет $150 тыс и 3,9 млн грн.

18 мая Брыль - единственный в Украине действующий офицер СБУ, который возглавил ОГА, уволился из Службы безопасности Украины в запас.

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