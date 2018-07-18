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18.07.2018, 17:39

Главе Союза журналистов России запрещен въезд в Украину

Главе Союза журналистов России запрещен въезд в Украину - Фото
Владимир Соловьев (фото - ТАСС)

Владимир Соловьев ездил в Крым и встречался представителями оккупационных властей

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Главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву еще в феврале 2018 был запрещен въезд в Украину сроком на три года. Об этом 18 июля сообщил Независимый медиа профсоюз Украины, обнародовав ответ департамента защиты национальной государственности СБУ на свой информационный запрос.

В ответе СБУ указано, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года вынесено постановление о запрете въезда в Украину гражданину РФ Соловьеву Владимиру Геннадьевичу сроком на три года.

Как сообщили в медиапрофсоюзе, 27 февраля этого года Конфедерация журналистских организаций Украины (КЖОУ) обнародовала заявление о противозаконной деятельности в Украине председателя СЖР Соловьева. В своем заявлении КЖОУ обратила внимание на его антиукраинскую деятельность на территории аннексированного Россией Крыма.

В заявлении говорилось, что во время пребывания на Крымском полуострове председатель СЖР встречался со ставленником Кремля - ​​"главой республики" Сергеем Аксеновым и другими представителями оккупационных властей и пророссийских организаций. Во время этих встреч Соловьев, по данным КЖОУ, в частности, наградил крымских активистов информационной сферы отличиями СЖ России "за заслуги".

9 мая 2018 года СБУ выдворила из Украины корреспондентов пропагандистских "Первого канала" и телеканала "Россия".

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Теги: запрет на въезд в Украину, сбу, журналист
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