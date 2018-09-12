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12.09.2018, 15:05

"Главное оказаться в Киеве": Сущенко готов просить о помиловании

"Главное оказаться в Киеве": Сущенко готов просить о помиловании - Фото
Сущенко Роман Фото: скриншот видео

Марк Фейгин отметил, что "Роман готов написать несчастную бумагу с просьбой о помиловании, главное, оказаться в Киеве"

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Украинский журналист, политзаключенный Роман Сущенко, который незаконно осужден в РФ к 12 годам колонии, готов просить о помиловании. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин в эфире телеканала Прямой.

"Роман готов написать эту несчастную бумагу с просьбой о помиловании, я не вижу в этом никакой проблемы, Роман со мной согласен. Неважно, что ты напишешь, главное, оказаться в Киеве, вот мое мнение", - подчеркнул Фейгин.

Он напомнил, что Сущенко не признает вины и не согласен с принятым решением Верховного суда РФ.

"Обращение за помилованием совершенно не означает, что вы признаете свою вину. У Романа умер отец в феврале, и поэтому, знаете, у него есть основания надеяться еще побыть со своей мамой, которая тоже очень старый человек, на восьмом десятке", - отметил Фейгин.

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Адвокат уточнил, что в дальнейшем будем обжаловать решение суда РФ.

"Мы настаивали на оправдательном приговоре. Роман как не признавал вины, так и не признает. В своем последнем слове он сказал о том, что считает приговор суда первой инстанции незаконным, необоснованным и настаивал на оправдательном приговоре. Другое дело, что с учетом всех обстоятельств, которые были нами, стороной защиты, приведены, мы считали, что можно было бы уменьшить срок наказания", - отметил он.

Фейгин сказал, что рассчитывает на обмен Сущенко.

"Мы рассчитываем на политическую часть руководства Украины в том, чтобы добиться от Москвы, добиться от Кремля, выждать переговоров обмена Романа. Политический обмен - это и есть возможность решения этой проблемы. Но, а процессуально мы сейчас посоветуемся с Киевом относительно обращения в ЕСПЧ", - сказал Фейгин.

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30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что журналист - "сотрудник ГУР". В украинской разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

Еще летом СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского, однако до сих пор никаких публичных подвижек в этом направлении сделано не было.

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Теги: Сущенко Роман, киев, рф, марк фейгин, помилование, еспч
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