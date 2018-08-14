Главы МИД Германии и Украины обсудили миротворцев в Донбассе

Фото: gettyimages.com

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В МИД Германии подчеркнули, что необходимо достичь реального стойкого перемирия в Донбассе

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Министры иностранных дел Германии и Украины Хайко Маас и Павел Климкин сегодня обсудили по телефону вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщает в Twitter немецкое внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе телефонного разговора сегодня с украинским коллегой Павлом Климкиным обсудил возможность миротворческой миссии ООН", - говорится в сообщении.

В МИД Германии отметили, что ФРГ продолжит прилагать усилия по поиску путей решения украинского конфликта.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо достичь реального стойкого перемирия и прогресса в политическом процессе.

12 июня Климкин, подводя итоги переговоров нормандской четверки на уровне глав МИД в Берлине, назвал предложенную Кремлем миротворческую миссию в Донбассе с охраной наблюдателей ОБСЕ "тотально фейковой".

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