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27.06.2018, 08:10

Гнап рассказал детали о переговорах по созданию новой политсилы

Гнап рассказал детали о переговорах по созданию новой политсилы - Фото
Дмитрий Гнап (фото - facebook.com/gnap.ua)

Журналист-расследователь заявил, что решение уйти в политику он обдумывал около года, и оно было не спонтанным

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Журналист-расследователь Дмитрий Гнап, который заявил, что уходит в политику, заявил о проведении переговоров по созданию новой политической силы. Об этом он сообщил во время прямой трансляции у себя в Facebook.

"Мы ведем переговоры о возможном объединении и создании политического проекта. Я не говорю о партии, потому что партия это такое понятие несколько устаревшее ... Речь идет о политическом проекте, об объединении, возможно, на платформе одной партии, нескольких групп неравнодушных людей, молодых политиков, представителей демократического лагеря", - отметил Гнап.

По его словам, он ведет переговоры с народным депутатом Мустафой Найемом.

Он сказал, что "трудно это назвать переговорами, скорее ведутся разговоры о создании этой новой политической силы".

"Не исключено, что она может быть создана на базе одной из существующих уже зарегистрированных партий официально Демократического альянса или Силы людей", - сказал Гнап.

Он добавил, что они могут начать это объединение во время президентской кампании и "объединиться вокруг единого кандидата от демократического лагеря".

Гнап уточнил, что решение уйти в политику он обдумывал около года, и оно  было не спонтанным.

25 июня 2018 года Гнап заявил, что завершает карьеру журналиста и займется политикой. 

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Теги: Мустафа Найєм, дмитрий гнап
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