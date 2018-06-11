Год безвизовому режиму с ЕС: обнародована статистика поездок

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

За минувший год биометрические загранпаспорта получили более 5 млн граждан Украины

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Сегодня, 11 июня, исполняется ровно год с момента вступления в силу безвизового режима поездок в страны Европейского Союза для граждан Украины. В тематическом видеоролике, который в своем Facebook опубликовал президент Петр Порошенко, сообщается, что за это время 5,1 млн украинцев получили биометрические загранпаспорта и 555 тысяч граждан ездили в ЕС без виз. По данным Госпогранслужбы, за минувший год украинцы пересекли границу в направлении Евросоюза более 20 млн раз.

Владельцы биометрических паспортов могут путешествовать в безвизовом режиме в 26 стран ЕС (исключение – Великобритания и Ирландия) и еще четыре государства, которые не являются членами сообщества, однако входят в Шенгенскую зону – Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Находиться на территории Евросоюза и других стран Шенгенской зоны в безвизовом режиме можно не более 90 дней каждые полгода с целью туризма, бизнеса, посещения родственников.

В рамках имплементации плана действий по визовой либерализации Украина выполнила 144 пункта требований по реформам во многих отраслях, включая борьбу с коррупцией, безопасность документов, надлежащий контроль на границах, обеспечение прав и свобод граждан.

В марте 2018 года сообщалось, что после введения безвизового режима с Евросоюзом украинцы стали меньше просить убежище в ЕС.