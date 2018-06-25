Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 10:35

Горбатюк: Луценко и его замы нарушали закон, есть подтверждения

Горбатюк: Луценко и его замы нарушали закон, есть подтверждения - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

По словам главы департамента спецрасследований, руководство ГПУ нарушало закон в ходе расследования дел Майдана и все это задокументироно

Реклама
Реклама

Руководство Генеральной прокуратуры не должно занимать свои должности, потому что они "уже столько раз нарушали закон, что должны нести ответственность". Об этом заявил глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью Deutsche Welle.

"Я вижу, что у руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено сотнями документов. Эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько раз нарушали закон, что должны нести ответственность за вмешательство в работу следователей или другие незаконные действия", - заявил Горбатюк. 

Он уточнил, кого конкретно имеет ввиду: генерального прокурора Юрия Луценко, его заместителей Юрия Столярчука, Анжелу Стрижевскую и Анатолия Матиоса. Как утверждает Горбатюк, эти люди совершали противоправные действия в ходе расследования дел Майдана и все задокументировано. Отдел спецрасследований написал заявления о преступлении, но получил от ГПУ "отписки", поэтому обратился еще и в НАБУ. 

Глава департамента спецрасследований отметил, что ему официально не сообщали о ликвидации его подразделения. Раньше об этом сообщал депутат Мустафа Найем, а потом подтвердила спикер генпрокурора Лариса Сарган.

Раньше Горбатюк заявил, что производства, которые имели перспективу завершения, были забраны из ведомства департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры. 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нарушение закона, гпу, сергей горбатюк, расследование преступлений майдана, руководство гпу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В ГПУ ликвидацию департамента Горбатюка назвали "трансформацией"
Политика В ГПУ ликвидацию департамента Горбатюка назвали "трансформацией"
Убийство активистов Майдана: ГПУ подозревает сотрудника СБУ
Происшествия Убийство активистов Майдана: ГПУ подозревает сотрудника СБУ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 