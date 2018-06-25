Горбатюк: Луценко и его замы нарушали закон, есть подтверждения

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

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По словам главы департамента спецрасследований, руководство ГПУ нарушало закон в ходе расследования дел Майдана и все это задокументироно

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Руководство Генеральной прокуратуры не должно занимать свои должности, потому что они "уже столько раз нарушали закон, что должны нести ответственность". Об этом заявил глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью Deutsche Welle.

"Я вижу, что у руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено сотнями документов. Эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько раз нарушали закон, что должны нести ответственность за вмешательство в работу следователей или другие незаконные действия", - заявил Горбатюк.

Он уточнил, кого конкретно имеет ввиду: генерального прокурора Юрия Луценко, его заместителей Юрия Столярчука, Анжелу Стрижевскую и Анатолия Матиоса. Как утверждает Горбатюк, эти люди совершали противоправные действия в ходе расследования дел Майдана и все задокументировано. Отдел спецрасследований написал заявления о преступлении, но получил от ГПУ "отписки", поэтому обратился еще и в НАБУ.

Глава департамента спецрасследований отметил, что ему официально не сообщали о ликвидации его подразделения. Раньше об этом сообщал депутат Мустафа Найем, а потом подтвердила спикер генпрокурора Лариса Сарган.

Раньше Горбатюк заявил, что производства, которые имели перспективу завершения, были забраны из ведомства департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры.