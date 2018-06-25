Горбатюк: Луценко и его замы нарушали закон, есть подтверждения

Руководство Генеральной прокуратуры не должно занимать свои должности, потому что они "уже столько раз нарушали закон, что должны нести ответственность". Об этом заявил глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью Deutsche Welle.
"Я вижу, что у руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено сотнями документов. Эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько раз нарушали закон, что должны нести ответственность за вмешательство в работу следователей или другие незаконные действия", - заявил Горбатюк.
Он уточнил, кого конкретно имеет ввиду: генерального прокурора Юрия Луценко, его заместителей Юрия Столярчука, Анжелу Стрижевскую и Анатолия Матиоса. Как утверждает Горбатюк, эти люди совершали противоправные действия в ходе расследования дел Майдана и все задокументировано. Отдел спецрасследований написал заявления о преступлении, но получил от ГПУ "отписки", поэтому обратился еще и в НАБУ.
Глава департамента спецрасследований отметил, что ему официально не сообщали о ликвидации его подразделения. Раньше об этом сообщал депутат Мустафа Найем, а потом подтвердила спикер генпрокурора Лариса Сарган.
Раньше Горбатюк заявил, что производства, которые имели перспективу завершения, были забраны из ведомства департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры.