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16.06.2018, 19:35

Горбулин: Для США борьба с Россией — это всерьез и надолго

Горбулин: Для США борьба с Россией — это всерьез и надолго - Фото
Владимир Горбулин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

США применяет в мировом масштабе классическую для любого государства концепцию монополии на насилие, подчеркнул эксперт

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Для США борьба с Россией – это действительно всерьез и надолго, поскольку РФ не вписывается в модель "мира по-американски". Об этом написал в статье для Зеркала недели советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

По его словам, США применяет в мировом масштабе классическую для любого государства концепцию монополии на насилие.

Горбулин подчеркнул, что США не могут позволить кому-либо (ни Северной Корее, ни Ирану, ни "даже" России) оспаривать их желание задать новые геополитические рамки "легитимации насилия".

"Поэтому мы будем видеть все больше таких казусов и прецедентов, как выход из ядерной сделки с Ираном и жесткая игра с Северной Кореей, тотальное давление на Россию и ультиматумы Европе — все это и есть новые контуры мировой системы, которая находится лишь в процессе формирования", - считает эксперт.

Он уточнил, что сюда же можно отнести и историю со вторичными санкциями (вроде CAATSA, - ред.)

"Хотя попытка распространить действие американского законодательства на весь мир не нова, однако в этот раз масштабы ее существенно расширяются, затрагивая сферы, чувствительные не только для непосредственных объектов, на которых направлено применение санкций, но и, что важно, — для традиционных стратегических партнеров Америки», - отметил Горбулин.

Горбулин заявил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин готовит для Донбасса "судьбу Чечни". 

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Теги: Владимир Горбулин, Россия, США
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