Госадвокат Януковича снова убежал из суда: судьи задумались

Государственный адвокат Виктор Овсянников в третий раз за сегодня самовольно покинул заседание Оболонского суда, в котором рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича.
Бесплатный адвокат Овсянников прибыл в суд без коммерческих защитников - Виталия Сердюка и Александра Байдика.
Суд предоставил слово для дебатов прокурору Кравченко. Как и в предыдущие разы, пока прокурор зачитывал текст своего выступления, адвокат Овсянников громко возмущался: «В этом фарсе, цирке принимать участие я не желаю». После этого он взял сумку, документы и вышел из зала заседаний.
Судья Девятко прервал выступление Кравченко. «Прокурор, я прошу прощения», - развел он руками.
Коллегия судей удалилась в совещательную комнату, чтобы решить, что делать дальше в этой ситуации.
Ранее Овсянников уже два раза самовольно покидал зал заседаний суда.