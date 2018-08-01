Госадвокат Януковича снова убежал из суда: судьи задумались

Суд по делу о госизмене Януковича (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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«В этом фарсе, цирке принимать участие я не желаю», - сказал Виктор Овсянников и вышел из зала суда

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Государственный адвокат Виктор Овсянников в третий раз за сегодня самовольно покинул заседание Оболонского суда, в котором рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича.

Бесплатный адвокат Овсянников прибыл в суд без коммерческих защитников - Виталия Сердюка и Александра Байдика.

Суд предоставил слово для дебатов прокурору Кравченко. Как и в предыдущие разы, пока прокурор зачитывал текст своего выступления, адвокат Овсянников громко возмущался: «В этом фарсе, цирке принимать участие я не желаю». После этого он взял сумку, документы и вышел из зала заседаний.

Судья Девятко прервал выступление Кравченко. «Прокурор, я прошу прощения», - развел он руками.

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату, чтобы решить, что делать дальше в этой ситуации.

Ранее Овсянников уже два раза самовольно покидал зал заседаний суда.