Госдеп: Россия запугивает сотрудников миссии ОБСЕ

Фото: Getty Images

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Поддерживаемые Россией террористы Донбасса пытаются запугать сотрудников миссии ОБСЕ, отмечают в Госдепе США

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Путиннские наемники в Донбассе должны прекратить стрелять в направлении сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом в Twitter написала представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Я вижу сообщения о том, что подконтрольные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины", - сообщила Науэрт.

Она напомнила, что сотрудники миссии рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. "Россия должна прекратить свое отвратительное поведение… и убраться из Украины", - подчеркнула Науэрт.

Она сослалась на отчет СММ ОБСЕ об одном из таких случаев, который произошел 14 июня в Пикузах на контролируемой боевиками территории.

Вчера, 16 июня, террористы пытались продвинуться вперед в районе Золотого, однако украинские военные открыли ответный огонь.