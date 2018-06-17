Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.06.2018, 07:20

Госдеп: Россия запугивает сотрудников миссии ОБСЕ

Госдеп: Россия запугивает сотрудников миссии ОБСЕ - Фото
Фото: Getty Images

Поддерживаемые Россией террористы Донбасса пытаются запугать сотрудников миссии ОБСЕ, отмечают в Госдепе США

Реклама
Реклама

Путиннские наемники в Донбассе должны прекратить стрелять в направлении сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом в Twitter написала представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Я вижу сообщения о том, что подконтрольные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины", - сообщила Науэрт.

Она напомнила, что сотрудники миссии рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. "Россия должна прекратить свое отвратительное поведение… и убраться из Украины", - подчеркнула Науэрт.

Она сослалась на отчет СММ ОБСЕ об одном из таких случаев, который произошел 14 июня в Пикузах на контролируемой боевиками территории.

Вчера, 16 июня, террористы пытались продвинуться вперед в районе Золотого, однако украинские военные открыли ответный огонь.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 17.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, война, Донбасс, госдеп, Хизер Науэрт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Получили отпор: у Золотого боевики пытались продвинуться вперед
Происшествия Получили отпор: у Золотого боевики пытались продвинуться вперед
МИД выразил протест против недопуска Денисовой к Карпюку
Политика МИД выразил протест против недопуска Денисовой к Карпюку
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 