ГПУ хочет ликвидировать департамент спецрасследований - Найем

Здание ГПУ

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Департамент Горбатюка занимается расследованием дел Майдана

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Депутат Верховной Рады Мустафа Найем выразил обеспокоенность по поводу возможной ликвидации департамента спецрасследований в Генпрокуратуре. Об этом он написал в Facebook.

По информации Найема, генпрокурор готовится подписать приказ, фактически ликвидирующий департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана.

Руководитель департамента Сергей Горбатюк уже предупрежден через своих сотрудников о возможном увольнении с занимаемой должности в связи с реорганизацией подразделения. На последнее совещание по реорганизации департамента Горбатюка даже не пригласили, отметил депутат.

Найем информирует, что формально ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей. Отдел процессуальных руководителей департамента Горбатюка будет присоединен к общему департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя генпрокурора Юрия Столярчука.

Следователей департамента готовятся перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу, на данный момент неизвестно, добавил депутат.

Генпрокуратура пока официально не комментировала ситуацию, описанную Найемом.