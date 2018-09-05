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05.09.2018, 18:39

ГПУ начала расследование против министра Игоря Насалика

ГПУ начала расследование против министра Игоря Насалика - Фото
Насалик Игорь Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В НАПК отметили, что ранее информация по Литвинову и Насалику направлялась в НАБУ, "однако досудебные расследования так и не были начаты"

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Генеральная прокуратура будет расследовать декларирование недостоверной информации министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

Там уточнили, что ГПУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК.

По данным НАПК, досудебное расследование начато по факту декларирования недостоверной информации на сумму, превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных прав Евгением Литвиновым и министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

В НАПК отметили, что ранее соответствующая информация по Литвинову и Насалику направлялась в НАБУ, "однако досудебные расследования так и не были начаты".

Соответствующие сведения внесены в Едрей после обращения Национального агентства к Генеральной прокуратуры, как в орган на которого возлагаются функции надзора за додержаннямзакону во время досудебного расследования, с целью осуществления проверки законности невнесения сведений в реестр.

Как сообщала LIGA.net, на супругу Насалика в 2017 году оформили дом в Козине 561,4 кв м (цена 5,73 млн грн) и квартиру в Киеве на 287,7 кв м. С 2015 года ей принадлежит половина офиса 129,7 кв м в столице.

В его коллекции бронзовые и мраморные антикварные статуи, настольные письменные наборы. В домашней галерее Насалика шесть картин, среди которых работы очень дорогих художников - Абрахама Кейленборха "Нимфы в гроте" (17 ст.), Джованни Баттиста Тьеполо "Суд Соломона" (18 ст.), Ивана Айвазовского "Морской пейзаж". У жены Насалика четыре шубы, соболиные и норковые от Marco Vanoli, Rindi, 32 Paradis.

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Теги: производство, гпу, напк, декларация, игорь насалик
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