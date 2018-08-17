ГПУ назначила сына Грицака заместителем прокурора области

Олег Грицак Фото: radiosvoboda.org

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Последним местом работы Олега Грицака перед этим назначением была прокуратура Киевской области

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Сына главы Службы безопасности Украины Олега Грицака назначили на должность заместителя прокурора Полтавской области. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Известно, что последним местом работы Олега Грицака перед этим назначением была прокуратура Киевской области. Там он занимал должность заместителя начальника управления.

До этого назначения Олег Грицак работал в военной прокуратуре Центрального региона Украины. А еще раньше - зампрокурора Святошинского района Киева.

В период Майдана был прокурором в Оболонском районе Киева и якобы представлял сторону обвинения в делах против активистов.

В декларации Олега Грицака за 2017 год указано, что он владеет половиной квартиры в Киеве площадью 94 кв м и земельным участком в Вышгородском районе.

Также Грицак владеет автомобилями Land Rover Discovery 2010 года и Mercedes-benz CLK 240 2002 года. Кроме того Грицак-младший задекларировал лодку Buster XL.

В прокуратуре киевской области в 2017 году он получил 383161 грн зарплаты. Также Грицак получил в подарок 149000 грн.

В графе Члены семьи Грицак указал дочь Анастасию, хотя в декларации за 2016 год в эту графу также была внесена жена Анна.