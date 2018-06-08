ГПУ открыла дело против Мураева из-за его высказываний о Сенцове

Евгений Мураев (скриншот видео)

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Дело открыто по факту слов депутата Мураева о политзаключенном Сенцове как о террористе

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Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту высказываний народного депутата Евгения Мураева об украинском политзаключенном Олеге Сенцове как террористе. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении Мураевым преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.2 ст.383 (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления) УК Украины.

Досудебное расследование будет вести главное следственное управление Службы безопасности.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом, для националистической части он, наверное, является героем. Время покажет, кто прав", - сказал Мураев в эфире телеканала 112 Украина 7 июня.