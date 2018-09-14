ГПУ открыла дело против НАБУ после обращения Демчины

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В СБУ считают, что детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет

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Генпрокуратура открыла уголовное производство против детективов НАБУ по статье о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа, имея в виду замглавы СБУ Павла Демчину, против которого бюро ранее открыло производство о незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве уточнили, что производство открыто по заявлению самого Демчины от 12 сентября 2018 г о совершении уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ.

Сотрудникам НАБУ инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), ч.2 ст.372 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК.

В СБУ считают, что детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

14 сентября НАБУ сообщило, что подготовило подозрение в незаконном обогащенни первому замглавы СБУ Демчине. По данным детективов, Демчина в 2015 году потратил почти в три раза больше, чем заработал.

В свою очередь в СБУ заявили, что открыли производство против трех сотрудников НАБУ, которые якобы планировали компрометировать работника Нацбанка.